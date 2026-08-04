Юные тхэквондисты из Хабаровского края покорили Корею

С 17 по 26 июля спортсмены из Нанайского и Хабаровского районов представляли край на двух крупных международных турнирах в Южной Корее «Korea Open» в Чунчхоне и «Yangju city open» в Янгджу. Соревнования собрали более 3000 участников. По результатам турниров Софья Райкина завоевала золото и серебро, Даниил Гембаровский — два серебра, а Дарья Гапонова — серебро и бронзу. Поездка запомнилась не только наградами: ребята побывали в штаб-квартире мирового тхэквондо «Куккивон», посетили кампус университета Кендон и погуляли по паркам Сеула. По возвращении спортсменов клуба «Тайфун» из Нанайского района ждала еще одна приятная новость: при содействии управления образования района ООО «Амур Минералс» выделило финансовую помощь на приобретение экипировки для занятий тхэквондо и хапкидо.