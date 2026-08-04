Фестиваль «Звоны России» в Усолье посетили более 17 тысяч человек

В историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское» состоялся XX Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России». В этом году мероприятие прошло в обновленном формате под девизом «Созвучие времён», который подчеркнул связь поколений и важность сохранения культурных традиций страны.