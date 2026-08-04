Росстандарт принял ГОСТ на правильное управление работниками

Там также отмечается, что организациям следует регулярно проводить консультации с работниками и обмениваться с ними информацией, вовлекать их в процесс принятия решений компании и поощрять стремление каждого внести вклад в общее дело. В коллективе необходимо поддерживать принцип «равный — равному» и давать сотрудникам обратную связь.