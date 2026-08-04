Росстандарт принял ГОСТ на правильное управление работниками

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ на управление безопасностью труда и охраной здоровья, который рекомендует поощрять и поддерживать сотрудников, а не принуждать их к работе, следует из электронной базы ведомства, которую изучило РИА Новости.
«Поощрение и поддержка участия (в труде — ред.), а не принуждение к нему, с большей вероятностью обеспечат результативность и устойчивость», — сказано в документе.
Там также отмечается, что организациям следует регулярно проводить консультации с работниками и обмениваться с ними информацией, вовлекать их в процесс принятия решений компании и поощрять стремление каждого внести вклад в общее дело. В коллективе необходимо поддерживать принцип «равный — равному» и давать сотрудникам обратную связь.
Организациям также стоит работать над тем, чтобы перед работниками были четко поставлены задачи и они понимали, какие поручения и для чего им нужно выполнить.
«Неопределенность в отношении задач, отсутствие управления рабочей нагрузкой, неопределенность функций», — перечисляются в документе примерные рабочие ситуации, которые необходимо предотвращать.
Организациям необходимо регулярно анализировать рабочие задания, график сотрудников и должностные инструкции. Следует избегать внедрения «машинного темпа», отмечается в документе, или «непредсказуемого графика работы».
Отдельный блок рекомендаций в ГОСТе также посвящен межличностным отношениям на работе. В документе подчеркивается, что в коллективе не должно быть буллинга, социальной изоляции и неравенства, а лидерам не следует скрывать информацию и злоупотреблять полномочиями.
ГОСТ заработает с 1 февраля 2027 года.