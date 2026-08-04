Два рейса задержаны 4 августа в нижегородском аэропорту

Два рейса задержаны утром 4 августа в нижегородском аэропорту им. В. П. Чкалова. Об этом сообщается на электронном табло воздушной гавани.
С опозданием в час приземлится в Нижнем Новгороде рейс из Екатеринбурга. По прежнему расписанию самолет должен был прилететь в 07:50 4 августа. По новому расписанию рейс прибудет в 08:50.
Еще один внутренний рейс, вылетающий в Екатеринбург, также отправится с опозданием. По прежнему расписанию самолет должен был покинуть Нижний Новгород в 09:00, по новому графику рейс стартует в 10:20.
Все остальные рейсы отправляются по расписанию.
Напомним, 3 августа сразу восемь рейсов были задержаны в нижегородском аэропорту.