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Два рейса задержаны 4 августа в нижегородском аэропорту

Все остальные рейсы работают по расписанию.

Источник: Время

Два рейса задержаны утром 4 августа в нижегородском аэропорту им. В. П. Чкалова. Об этом сообщается на электронном табло воздушной гавани.

С опозданием в час приземлится в Нижнем Новгороде рейс из Екатеринбурга. По прежнему расписанию самолет должен был прилететь в 07:50 4 августа. По новому расписанию рейс прибудет в 08:50.

Еще один внутренний рейс, вылетающий в Екатеринбург, также отправится с опозданием. По прежнему расписанию самолет должен был покинуть Нижний Новгород в 09:00, по новому графику рейс стартует в 10:20.

Все остальные рейсы отправляются по расписанию.

Напомним, 3 августа сразу восемь рейсов были задержаны в нижегородском аэропорту.