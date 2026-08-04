Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел

Ранее на предприятии предупредили о перекрытии дорог в районе сел Штурмовое и Хмельницкое.
«Дороги открыты. Движение восстанавливается», — проинформировали на предприятии в канале на платформе МАКС.
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