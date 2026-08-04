С 5 по 6 августа будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Назаровском округе Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В связи с проведением ремонтных работ с 08:00 5 августа до 17:00 6 августа будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд, расположенный вблизи станции Глядень.
Объехать ремонтируемый участок можно по железнодорожному переезду, находящемуся вблизи села Антропово.
ГИБДД и администрация Назаровского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.
Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей учитывать информацию при планировании маршрутов.