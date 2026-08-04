Неймар пока не думает о завершении карьеры

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 августа. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу, победитель Лиги чемпионов 2015 года Неймар не думает о завершении карьеры. Комментарий игрока приводит портал Globo.
В июле Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. С 2025 года форвард выступает за бразильский «Сантос», воспитанником которого является и за который играл ранее с 2009 по 2013 год.
«Я не планирую завершать карьеру, но я не знаю, сколько еще буду играть. У меня контракт с “Сантосом” до декабря, — сказал Неймар. — Я намерен выполнить условия контракта, достойно представлять “Сантос”, а затем я подумаю, останусь ли в “Сантосе” или уйду, закончу играть или продолжу».
Неймару 34 года. В январе 2025 года он перешел в «Сантос», до этого выступал за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Перед переходом в «Аль-Хиляль» Неймар играл за французский ПСЖ. За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил испанской «Барселоне» рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды — в Кубке лиги.
По ходу карьеры Неймар также выступал за «Барселону». Футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был «Сантос», в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.
Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Он забил за команду 80 голов в 130 матчах. В составе сборной Бразилии игрок выиграл Олимпиаду (2016), стал серебряным призером Игр (2012) и Кубка Америки (2021), завоевал Кубок конфедераций (2013). На мировом первенстве — 2026 он впервые с октября 2023 года сыграл за сборную Бразилии.