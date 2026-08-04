Неймар пока не думает о завершении карьеры

Неймару 34 года. В январе 2025 года он перешел в «Сантос», до этого выступал за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Перед переходом в «Аль-Хиляль» Неймар играл за французский ПСЖ. За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил испанской «Барселоне» рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды — в Кубке лиги.