В Комсомольском кинотеатре «Факел» заработал лазерный проектор

В Комсомольском кинотеатре «Факел» работает новый проектор. Новейшее оборудование позволяет зрителям увидеть изображение в соответствии с современными стандартами. Лазерный кинопроектор четвертого поколения дает более яркое, четкое и естественное изображение благодаря широкому цветовому охвату и трехкратно более высокой контрастности для черных тонов, что существенно заметно в темных сценах. Машину привезли в кинотеатр в июне. Доставка проектора в аппаратную сама по себе достойна экранизации. Светлана Золотарева, директор кинотеатра «Факел»: Проектор габаритный, не проходит ни в одни двери. Мы специально заказывали подъемный кран. Через крышу мы поднимали его в киноаппаратную, чтобы все было очень аккуратно. В аппаратной «Факела» теперь стоят три поколения проекторов. Пленочный, с его помощью фильмы показывали до 2011-го года. Цифровой, который эксплуатировали последний 15 лет. И новый, лазерный. В перспективе этом помещении хотят сделать музейный уголок. Предыдущий проектор пока на пенсию не уходит. Он будет страховать «новичка» на случай непредвиденных обстоятельств. Техоснащение кинотеатра, которому в 2028-м году исполнится 60 лет, обязательно продолжится. В ближайших планах — ремонт большого зала.