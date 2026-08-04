Научил белых джазу и остановил войну. Трубач и шоумен Луи Армстронг

Регтайм — жанр, из которого вырос ранний джаз, традиционно писался в четком и привычном для маршей размере 2/4. Армстронг начал играть не строго по доле, а чуть опережая или отставая от нее. Это и есть свинг — ритмическая раскачка, которая легла в основу всей джазовой, а затем и поп-музыки следующих десятилетий, где стандартом стал более свободный размер 4/4. Несмотря на то что Армстронг проработал с оркестром чуть больше года, считается, что именно под его влиянием аранжировки Хендерсона и Дона Редмана стали началом для так называемой эры свинга, возникшей в 30-х годах.