Научил белых джазу и остановил войну. Трубач и шоумен Луи Армстронг

Скэт, свинг и соло на трубе.
В канун 1913 года 11-летний Луи Армстронг выстрелил в воздух из пистолета отчима, за что его отправили в исправительный приют. Свой первый духовой инструмент — корнет — он к тому моменту уже успел купить, подрабатывая разносчиком у еврейской семьи, но играть его научили именно там. Будучи подростком, Армстронг возглавил духовой оркестр, состоявший из воспитанников приюта.
Следующий шаг ему помог сделать корнетист Джо «Кинг» Оливер, которого Армстронг впоследствии называл своим идолом. Когда музыкант в 1919 году уехал покорять Чикаго, Армстронг занял освободившееся место в оркестре в Новом Орлеане. А через три года Луи и сам оказался в Чикаго по приглашению Оливера.
В 1924-м Армстронг устроился в оркестр Флетчера Хендерсона. Музыканты гордились тем, что хорошо читали ноты, но их соло были полны ритмически неуклюжих приемов. Армстронг подарил технически подкованному коллективу более свободный стиль, приучил их к свингу — ритмическому приему, делающему джаз таким, каким его привыкли слышать.
Регтайм — жанр, из которого вырос ранний джаз, традиционно писался в четком и привычном для маршей размере 2/4. Армстронг начал играть не строго по доле, а чуть опережая или отставая от нее. Это и есть свинг — ритмическая раскачка, которая легла в основу всей джазовой, а затем и поп-музыки следующих десятилетий, где стандартом стал более свободный размер 4/4. Несмотря на то что Армстронг проработал с оркестром чуть больше года, считается, что именно под его влиянием аранжировки Хендерсона и Дона Редмана стали началом для так называемой эры свинга, возникшей в 30-х годах.
В ноябре 1925 года Армстронг записал первую пластинку под собственным именем с коллективом Hot Five. В 1926-м, во время работы в оркестре Эрскина Тэйта, он окончательно перешел с корнета на трубу, с которой большинство слушателей привыкли его видеть. По сравнению с предшественником у этого духового инструмента более яркий и чистый тон. По одной из версий, руководитель оркестра счел корнет попросту визуально «слишком коротким» для сцены, но также это связывают просто с возросшей популярностью трубы среди джазовых музыкантов.
В 1928 году Армстронг записал West End Blues — многие историки джаза считают, что эта композиция разделила музыку на до и после. В это время широкая публика привыкла к более «стерильному» джазу. Большинство популярных коллективов были устроены по образцу симфонического оркестра, и на их фоне дерзкая виртуозность Армстронга звучала дико.
Композиция начинается с соло на трубе без аккомпанемента, что тоже в то время было чем-то новым. В произведении есть отрывок, в котором музыкант применяет технику скэта — вида импровизированного вокализа с бессмысленными словами, слогами или отдельными звуками. Армстронг популяризировал эту джазовую «фишку» двумя годами ранее, благодаря случаю во время записи хита Heebie Jeebies. Музыкант случайно уронил лист с текстом песни и, чтобы не останавливать запись, начал импровизировать голосом.
Великий шоумен.
Армстронг выделялся не только музыкальным новаторством, но и поведением: он был шоуменом. В 1926 году, выступая в клубе в Чикаго, Армстронг начал добавлять к своим номерам танцы, смешные кривляния, шутливые сценические дуэты, которых прежде себе не позволял. В 1935-м менеджером музыканта стал Джо Глейзер, решивший популяризировать образ Луи. Его план заключался в том, чтобы захватить сразу все площадки — контракт с лейблом Decca, ежедневное радио, ревю на Бродвее. Также Глейзер советовал Армстронгу играть мягче и меньше использовать эффектные высокие ноты ради поп-репертуара, тот последовал совету.
Армстронг также заинтересовался кино. В Голливуд ему помог попасть музыкант Бинг Кросби, крупнейшая звезда своего времени, который настоял, чтобы имя Армстронга было указано в титрах наравне с ведущими актерами, речь идет о картине «Манна небесная», где музыкант сыграл свою первую роль.
В 1938 году вышел фильм «Достижение успеха», комедийный талант музыканта в нем хвалили так часто и в таких авторитетных изданиях, что Глейзер собрал лучшие отзывы и разместил на целой странице в издании Variety 18 января 1939 года объявление, в котором Армстронг был представлен как «Надежный человек для комедии».
Дядя Армстронг против расизма.
Белая публика любила образ Армстронга, но представители темнокожей аудитории со временем стали критически воспринимать его поведение. Раздражение вызывали его водевильный сценический образ и публично декларируемая позиция невмешательства. «Я не лезу в политику. Я просто дую в трубу», — говорил Луи. В мае 1957-го трубач Диззи Гиллеспи обвинил музыканта в «подобострастии в духе дяди Тома» (обидный для темнокожих ярлык, присваиваемый тому, кто пытается угодить белой аудитории, восходящий к покорному рабу из романа Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»).
Незадолго до этого чернокожие студенты Университета Фиска бойкотировали его концерт в Нэшвилле после того, как местный театр, где проходило выступление, ранее пускавший зрителей вне зависимости от расы, ввел раздельную рассадку по цвету кожи. Но 17 сентября 1957 года, в разгар кризиса вокруг школы в Литл-Роке, когда нацгвардия штата Арканзас незаконно окружила здание и препятствовала обучению девяти темнокожих подростков, Армстронг жестко высказался, сильно рискуя своей репутацией. «Как обращаются с моим народом на Юге, правительство может катиться к черту», — заявил он, назвав президента Дуайта Эйзенхауэра «двуличным» и отказавшись от дипломатической поездки в СССР.
После этого уже никто не называл Армстронга «дядей Томом». Крупные американские издания растиражировали слова Луи, а видные темнокожие деятели шоу-бизнеса поддержали его. Некоторые СМИ при этом отнеслись к музыканту критически из-за «нападок» на президента. Агент Армстронга Пьер Таллери даже пытался оправдать его перед Эйзенхауэром, но Луи парировал словами, что тот «не особенно заботится о цветных людях». «Он пытается выставить меня дураком в глазах моего собственного народа. Я могу говорить за себя. Я борюсь за свои права», — сказал музыкант.
Через несколько дней президент все-таки разрешил ситуацию, введя 101-ю воздушно-десантную дивизию армии США в город, чтобы сопроводить темнокожих учеников в школу. Армстронг оценил поступок Эйзенхауэра. «Если вы решите войти в школы с маленькими цветными детьми, возьмите меня с собой, папа. Да благословит вас Бог», — написал тогда музыкант.
Войны Луи не помеха.
За Армстронгом признавали особое умение находить общий язык с людьми любого происхождения. В ноябре 1955-го корреспондент The New York Times в Стокгольме назвал музыканта «самым эффективным амбассадором» Америки, а год спустя Армстронг отправился от телеканала CBS с первым турне в Гану для съемок документального фильма, где на концерте в Аккре собралось порядка 100 тыс. зрителей.
После успеха этого частного визита в 1960—1961 годах Госдепартамент организовал ему трехмесячную поездку по 27 городам Африки. По словам Армстронга, его выступление в конголезском городе Элизабетвиль (ныне — Лубумбаши) совпало с временным перемирием в разгар гражданской войны, и он шутил, что остановил ее.
О, этот замечательный мир!
К 1963 году Армстронг был почитаемым ветераном сцены, но к нему пришел неожиданный коммерческий триумф. Записанная как рабочая демоверсия еще до премьеры одноименного бродвейского мюзикла песня Hello, Dolly! вошла в чарт Billboard на скромной 76-й позиции, а через пару месяцев возглавила его, сместив с вершины Can’t Buy Me Love группы The Beatles и оборвав их серию из трех подряд хитов на первой строчке за 14 недель. 62-летний Армстронг стал на тот момент самым возрастным исполнителем, когда-либо покорявшим верхушку чарта. «Приятно быть там наверху вместе с этими “Битлз”, — пошутил тогда музыкант.
Три года спустя вышла одна из самых знаменитых песен Армстронга What a Wonderful World, записанная как попытка донести слушателям, что мир, при всех общественных потрясениях эпохи, все еще прекрасен. Но тогда она с треском провалилась в США — глава лейбла ABC Records отказался ее продвигать. Зато в Британии песня в апреле 1968-го возглавила чарты и стала самым продаваемым синглом года в стране. В Америке о ней вспомнили в 1987-м, после того как она прозвучала в фильме «Доброе утро, Вьетнам!». Переизданная в 1988 году, она наконец добралась и до американских чартов. В 1999-м песня попала в зал славы Grammy, а к нашему времени стала самым прослушиваемым джазовым треком на крупных стриминговых платформах.
Даниил Хмелевской.