От +19 до +34 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 4 августа

В Ростовской области во вторник прогнозируют переменную облачность. Днем местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Восточный ветер разовьет свою скорость до 7 — 12 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. В ночь на среду — переменная облачность, ветер северо-восточный и восточный задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду.