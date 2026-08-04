Амурскую тигрицу Умит выпустили в дикую природу из заповедника Казахстана

В Казахстане на волю выпустили самку амурского тигра, привезенную из Хабаровского края и получившую имя Умит. Торжественная церемония объединила представителей власти и специалистов двух стран: участие в ней приняли глава Минюста РФ Константин Чуйченко, глава Минэкологии РК Ерлан Нысанбаев, директор департамента Минприроды РФ Иван Кущ и гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как объяснили сотрудники центра «Амурский тигр», дикая кошка успешно прошла необходимые тесты, связанные с акклиматизацией, проверкой навыков охоты и реакцией на людей. Умит отправилась первой на волю, поскольку тигрицы обычно предпочитают не уходить далеко от знакомой местности. Сейчас на ней закреплен специальный ошейник, позволяющий специалистам отследить маршрут и поведение хищницы.
— Благодаря осознанию угрозы и колоссальным усилиям мы сохранили амурского тигра. Теперь животные из Хабаровского края помогают восстановить популяцию в Казахстане, — отметил Константин Чуйченко.
Спустя некоторое время, когда Умит окончательно освоится, на волю выпустят и самца Амура. Как объяснили в разговоре с ТАСС специалисты хабаровского центра, такая последовательность позволит наблюдать за хищниками в непредсказуемой ситуации, когда люди не могут полностью контролировать ход событий.
Напомним, что тигрята Туран и Уссури останутся в казахском резервате Иле-Балхаш до 2027 года. Малышам необходимо чуть больше времени на освоение навыков охоты и подготовку к жизни в дикой природе. Пока детеныши в силу возраста могут охотиться только на кроликов.