Амурскую тигрицу Умит выпустили в дикую природу из заповедника Казахстана

Напомним, что тигрята Туран и Уссури останутся в казахском резервате Иле-Балхаш до 2027 года. Малышам необходимо чуть больше времени на освоение навыков охоты и подготовку к жизни в дикой природе. Пока детеныши в силу возраста могут охотиться только на кроликов.