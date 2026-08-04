Родственников 140 погибших в плену нижегородцев ищет «Музей Победы»

«Музей Победы» ведёт поиск родственников советских солдат и офицеров, которые погибли в нацистских концлагерях в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено 140 военнослужащим, чья судьба связана с Горьковской областью — они либо родились там, либо были призваны на службу с её территории.
Инициатива реализуется в рамках крупного исследовательского проекта, цель которого — установить имена советских военнопленных, ставших жертвами немецких лагерей. Для увековечения их памяти в музее создан специальный Центр сохранения памяти о советских военнопленных, а также открыта общедоступная электронная база данных.
В 2026 году учёным удалось выявить новые архивные материалы — в них содержатся сведения именно об этих 140 красноармейцах. Теперь музей призывает нижегородцев внимательно изучить опубликованный список: если кто‑то узнает в нём своего родственника, нужно обязательно откликнуться.
Ранее «Родину-мать» привели в порядок на кладбище Нижнего Новгорода.