Родственников 140 погибших в плену нижегородцев ищет «Музей Победы»

В 2026 году учёным удалось выявить новые архивные материалы — в них содержатся сведения именно об этих 140 красноармейцах. Теперь музей призывает нижегородцев внимательно изучить опубликованный список: если кто‑то узнает в нём своего родственника, нужно обязательно откликнуться.