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Экс-мэр Красноярска выдвинулся на выборы в Госдуму от региона

Сергей Еремин представляет партию «Единая Россия».

Источник: KrasnoyarskMedia

На выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатным избирательным округам № 59, 60 и 61 от Красноярского края зарегистрировали кандидатов от двух партий: «КПРФ» и «Единой России» — последнюю представляет бывший мэр Красноярска Сергей Еремин.

Отметим, что в ходе 219-го заседания регионального отделения Избирательной комиссии был зарегистрирован краевой список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края пятого созыва, выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость», куда вошли 77 человек.

На 220-м заседании зарегистрировали еще два списка: от краевых отделений партии «КПРФ», куда вошли 108 человека и партии «Зеленые», представленной 83 кандидатами.

Также на избирательных участках будут работать активисты Викторины-2026, которая посвящена Году единства народов России. Кроме того, в Красноярском крае стартовал прием заявок на голосование по месту пребывания.

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