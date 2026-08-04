Экс-мэр Красноярска выдвинулся на выборы в Госдуму от региона

На выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатным избирательным округам № 59, 60 и 61 от Красноярского края зарегистрировали кандидатов от двух партий: «КПРФ» и «Единой России» — последнюю представляет бывший мэр Красноярска Сергей Еремин.
Отметим, что в ходе 219-го заседания регионального отделения Избирательной комиссии был зарегистрирован краевой список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края пятого созыва, выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость», куда вошли 77 человек.
На 220-м заседании зарегистрировали еще два списка: от краевых отделений партии «КПРФ», куда вошли 108 человека и партии «Зеленые», представленной 83 кандидатами.
Также на избирательных участках будут работать активисты Викторины-2026, которая посвящена Году единства народов России. Кроме того, в Красноярском крае стартовал прием заявок на голосование по месту пребывания.