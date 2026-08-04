Народные приметы на 5 августа: чего нельзя делать в день Трофима Бессонника?

Если кто услышит в безлюдном месте или на перекрестке в полдень свое имя, не стоит оборачиваться или замедлять шаг. То может быть нечисть. Нужно трижды произнести «Чур меня» и плюнуть через левое плечо, тогда злые духи отвяжутся. Во всяком случае, так говорили наши предки.