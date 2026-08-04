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Народные приметы на 5 августа: чего нельзя делать в день Трофима Бессонника?

Почему наши предки следили за муравьями, не угощали никого вареньем и боялись поздно вставать?

Источник: Живем в Нижнем

С давних пор 5 августа принято вспоминать святых Трофима и Феофила, а также еще 13 мучеников, пострадавших за веру в Христа. В народном календаре — Трофимов день или Трофим Бессонник.

В это время на Руси было принято вставать с первыми петухами и трудиться до зари. Спать было некогда, поэтому день и прозвали Бессонником. Тем же, кто привык валяться в постели до обеда и отходить ко сну рано вечером, сулили безденежье, голод и прочие беды.

Другое название даты — Малинник. Люди отправлялись по ягоды, чтобы обеспечить себе запасы на зиму.

Сегодня мы вспомним традиции и суеверия, бытовавшие в старину, и выясним, как провести 5 августа и избежать неприятностей.

Народные приметы на 5 августа: что нельзя делать.

Главный запрет Трофимова дня касается безделья. Если отлынивать от работы или перекладывать свои обязанности на других, можно лишиться дохода и даже всех накоплений, предупреждали старцы на Руси.

Не разрешалось отказывать кому-либо в помощи. Если отвернуться от нуждающегося, вскоре придется оказаться на его месте.

Если хозяюшка занялась готовкой, ей не следует угощать кого-либо свежим вареньем. Наши предки верили, что в этом случае лакомство не будет долго храниться, а все труды пойдут прахом.

Нельзя ломать или рубить ветки деревьев и кустарников. Из-за этого в доме может произойти пожар.

Следует быть аккуратнее с ножами. Если начать их точить, то в семье будут раздоры.

Ни в коем случае не следует гулять по лесу или у водоема без компании. В давние времена бытовало мнение, что нарушившим запрет придется свой век в одиночестве коротать.

Если кто услышит в безлюдном месте или на перекрестке в полдень свое имя, не стоит оборачиваться или замедлять шаг. То может быть нечисть. Нужно трижды произнести «Чур меня» и плюнуть через левое плечо, тогда злые духи отвяжутся. Во всяком случае, так говорили наши предки.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы на 5 августа: что можно делать.

На Руси Трофимов день считался праздничным. Сбор ягод проходил с музыкальным сопровождением — под песни и прибаутки. Люди отправлялись за малиной и калиной целыми семьями, по пути развлекая друг друга.

К слову, 5 августа наши предки собирали не только ягоды, но и травы. Считалось, что в этот день цветки и коренья имеют особую силу. Народ верил в целебную силу растений: их заготавливали с запасом, чтобы хватило на осень, зиму и весну — вплоть до следующего лета.

Малинник — время ярмарок. В старину люди старались не упускать возможности обновить гардероб, накупить лакомств для детишек или продать избытки урожая. Было распространено мнение, что приобретение кошелька 5 августа поможет привлечь в дом богатство. Выбирать следовало красный: этот цвет издавна ассоциируется с финансовым благополучием и достатком.

Неотделимыми от ярмарок были и гулянья. День считался благоприятным для общения и встреч, а также новых знакомств.

Впрочем, труд 5 августа тоже не возбраняется. Можно работать как в огороде, так и дома. Правда, для рукоделия сейчас не самый лучший момент. Наши пращуры опасались, что нечисть может нитки запутать и иглы попрятать.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы о погоде на 5 августа.

В Трофимов день люди на Руси внимательно наблюдали за поведением птиц, животных и насекомых. Таким образом они пытались выяснить, каким будет урожай и чего ждать от погоды в августе — сентябре.

Считалось, что отсутствие птиц на улице — верный знак надвигающегося ненастья. Погода испортится и, вероятнее всего, не на один день.

Если воробьи во дворе дерутся — впереди засуха.

Кошка спит весь день? Впереди теплые дни без дождей и гроз.

Если собаки воют всю ночь, скоро похолодает.

Муравьи суетятся вокруг муравейника? Завтра будет жарко.

Именинники 5 августа.

В этот день именины отмечают Трофим, Анна и Виталий. Также нужно поздравить Аполлона.