Выездная регистрация и вакцинация домашних животных пройдет в Хабаровске

Она состоится 6 авугста с 10:00 до 16:00 на парковке торгового центра «ЭВР» на улице Суворова, 51 в Южном микрорайоне краевой столицы. Там можно будет как сделать своим питомцам бесплатную прививку против бешенства, так и провести им комплексную вакцинацию. Для прохождения регистрации и вакцинации собак и кошек их хозяевам потребуется предъявить свой паспорт и ветеринарный паспорт животного (в случае его наличия). Кроме того, нужно будет написать заявление и согласие на эту процедуру. Напомним, что в Хабаровском крае регистрация собак является обязательной. С сентября текущего года владельцам незарегистрированных животных будет грозить штраф, размер которого достигает 3 тысяч рублей.