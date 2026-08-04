Сюжеты о Шантарских островах покажут азиатские журналисты в Китае

Журналисты из Китая приедут на Шантарские острова, чтобы сделать сюжеты о туристических объектах региона — эти сюжеты покажут почти по всей Поднебесной. «Это отличная возможность для нас заявить о крае на международном уровне. Благодаря такой огласке мы можем рассчитывать на рост турпотока, а вместе с ним и увеличение спроса на услуги местного бизнеса — отели, транспорт, кафе, торговлю, а, следовательно, и на укрепление экономики региона», — отметили в министерстве туризма Хабаровского края. Развитию туризма также способствует продление безвизового режима с Китаем. Так, за половину 2026 года край посетили более 8 тысяч китайских туристов — это на 17,5% больше, чем за тот же период 2025 года. Азиатских туристов привлекает историческая составляющая тура и связь края с китайской культурой.