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Главные новости к утру 4 августа

Один человек ранен при налете БПЛА на Ленинградскую область. Вблизи поселка Красный Бор повреждены склады.

Один человек ранен при налете БПЛА на Ленинградскую область. Вблизи поселка Красный Бор повреждены склады.

Telegram пропадал из магазина приложений Apple App Store.

Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в нарушении второго этапа соглашения по сектору Газа.

Тихоокеанский флот России начал учения в Тихом океане, Японском и Охотском морях по защите дальневосточных рубежей.

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
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