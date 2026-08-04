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В Приангарье начался месячник по профилактике болезней птиц

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутской области с 27 июля по 28 августа по поручению Минсельхоза России проводится месячник по обеспечению биологической защиты объектов птицеводства «Стоп грипп».

Источник: НИА Байкал

Руководитель службы ветеринарии региона Андрей Лим сообщил, что мероприятие направлено на предупреждение заноса и распространения высокопатогенного гриппа птиц и болезни Ньюкасла.

Летняя миграция диких и синантропных птиц в поисках кормовой базы значительно увеличивает угрозу распространения опасных заболеваний. Особую тревогу вызывают высокопатогенный грипп птиц и болезнь Ньюкасла, которые наносят серьезный экономический ущерб и представляют потенциальную опасность для человека.

В рамках месячника специалисты госветслужбы совместно с органами местного самоуправления и другими ведомствами усилят мониторинг эпизоотической ситуации. Основное внимание будет уделено обследованию дикой орнитофауны, а также проведению регулярных рейдов по обнаружению трупов диких птиц с отбором проб для лабораторных исследований.

Ветеринары проверят биологическую защищенность птицеводческих объектов, а также пресекут случаи несанкционированной торговли птицей и продукцией птицеводства.

Кроме того, планируют провести работу по выявлению мест стихийного захоронения биологических отходов и пресечению фактов сокрытия падежа птицы их владельцами.

Владельцам личных подсобных хозяйств рекомендуется обеспечить безвыгульное содержание домашней птицы, исключить ее контакт с дикими сородичами, а также приобретать молодняк и корма только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

При первых признаках заболевания птиц (отказ от корма, опухание головы, изменение цвета гребня, нарушение координации) или массовом падеже необходимо немедленно обращаться в государственную ветеринарную службу.