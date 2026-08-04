В Приангарье начался месячник по профилактике болезней птиц

В рамках месячника специалисты госветслужбы совместно с органами местного самоуправления и другими ведомствами усилят мониторинг эпизоотической ситуации. Основное внимание будет уделено обследованию дикой орнитофауны, а также проведению регулярных рейдов по обнаружению трупов диких птиц с отбором проб для лабораторных исследований.