Роспотребнадзор предупредил бизнес о фальшивых проверках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Юридическим лицам и предпринимателям рассылают поддельные уведомления о внеплановых проверках. В письмах размещен QR-код и предлагается оплатить «почтовые услуги», сообщили в Роспотребнадзоре.
В фальшивых уведомлениях ссылаются на 294-ФЗ, тогда как проверки и обязательные профилактические визиты проводятся по 248-ФЗ. Настоящее извещение размещается в личном кабинете организации или предпринимателя на Госуслугах и дублируется на электронную почту.
Все проверки Роспотребнадзора проводятся бесплатно. Требование перевести деньги — признак поддельного письма. Получателям рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам и проверить информацию через личный кабинет на Госуслугах.