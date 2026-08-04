Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор предупредил бизнес о фальшивых проверках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Юридическим лицам и предпринимателям рассылают поддельные уведомления о внеплановых проверках. В письмах размещен QR-код и предлагается оплатить «почтовые услуги», сообщили в Роспотребнадзоре.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Юридическим лицам и предпринимателям рассылают поддельные уведомления о внеплановых проверках. В письмах размещен QR-код и предлагается оплатить «почтовые услуги», сообщили в Роспотребнадзоре.

В фальшивых уведомлениях ссылаются на 294-ФЗ, тогда как проверки и обязательные профилактические визиты проводятся по 248-ФЗ. Настоящее извещение размещается в личном кабинете организации или предпринимателя на Госуслугах и дублируется на электронную почту.

Все проверки Роспотребнадзора проводятся бесплатно. Требование перевести деньги — признак поддельного письма. Получателям рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам и проверить информацию через личный кабинет на Госуслугах.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше