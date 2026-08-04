Как будут защищать пенсионные накопления казахстанцев

По умолчанию все пенсионные накопления граждан находятся под управлением Национального банка РК. Однако при желании часть средств можно передать частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Напомним, сейчас можно передать только 50% средств, но с 7 сентября 2026 года это ограничение исчезнет. При этом пропадет и государственная гарантия пенсионных накоплений, которая учитывает инфляцию. Однако это не значит, что казахстанцы останутся без защиты. Как отмечает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), законодательством предусмотрены различные меры, которые должны защитить вкладчиков. Ограничения для УИП С 7 сентября УИПы смогут предлагать казахстанцам разные инвестиционные стратегии: консервативную, умеренную и рискованную. Но несмотря на то, что вкладчикам придется самим выбирать УИП, оценивать риски и результаты инвестирования, закон ограничивает управляющих в выборе инструментов. Никто не разрешит им вкладывать деньги в высокорисковые активы или в криптовалюту. Проще говоря, УИП не сможет вложить деньги в сомнительные акции, которые потом превратятся в «фантики». Контроль средств Пенсионные накопления не передаются напрямую в УИП. Деньги хранятся в независимом крупном банке, который контролирует целевое размещение активов в соответствии с законом. При этом сами накопления продолжают учитываться на индивидуальном пенсионном счете вкладчика в ЕНПФ и отделены от собственных активов УИП. Это значит, что если управляющий обанкротится, средства вкладчиков не «сгорят» вместе с ним. Финансовая ответственность УИП Государственной гарантии с учетом инфляции больше нет, но ответственность за инвестиционную деятельность управляющие несут самостоятельно. Дело в том, что с 1 января 2026 года действует система композитных индексов, используемых в качестве эталона доходности. Если какой-то УИП показывает инвестдоход ниже ориентира, то ему придется компенсировать вкладчику потери из собственных средств. Проверка управляющих Также не стоит забывать, что никто не позволит ненадежной или неустойчивой компании с финансовыми проблемами стать управляющим пенсионными накоплениями. Как отмечает ЕНПФ, каждый УИП тщательно проверяется, а к управлению активами допускаются только финансово-устойчивые компании, соответствующие требованиям регулятора по капиталу, опыту управления активами клиентов и наличию крупного акционера либо акционера-нерезидента с рейтингом не ниже «BBB».