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«Рада видеть тебя снова»: Рыбакина готовится к возвращению на корт

Вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина готовится снова выйти на корт — теннисистка возвращается после небольшой паузы, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В своем профиле в Instagram Елена Рыбакина показала видеозапись с первой тренировки в Торонто. Спортсменка заявила о своем намерении снова сыграть на турнире в Канаде, подписав кадры: «Канада, рада видеть тебя снова». На видео Елена отрабатывает подачи и удары, готовясь к участию в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что турниры пройдут со 2 по 13 августа на открытых хардовых кортах. Казахстанка официально включена в список участниц.

Накануне стало известно, что Елена Рыбакина, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде, сохранила за собой второе место в обновленном рейтинге. На минувшей неделе спортсменка не участвовала в турнирах.

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