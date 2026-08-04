«Рада видеть тебя снова»: Рыбакина готовится к возвращению на корт

В своем профиле в Instagram Елена Рыбакина показала видеозапись с первой тренировки в Торонто. Спортсменка заявила о своем намерении снова сыграть на турнире в Канаде, подписав кадры: «Канада, рада видеть тебя снова». На видео Елена отрабатывает подачи и удары, готовясь к участию в соревнованиях.
Ранее сообщалось, что турниры пройдут со 2 по 13 августа на открытых хардовых кортах. Казахстанка официально включена в список участниц.
Накануне стало известно, что Елена Рыбакина, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде, сохранила за собой второе место в обновленном рейтинге. На минувшей неделе спортсменка не участвовала в турнирах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.