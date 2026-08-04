В РФ создали новую форму панкреатина для онкопациентов после резекции желудка

Как пояснили в университете, существующие препараты выпускаются в виде микрокапсул с кишечнорастворимой оболочкой, сохраняющей фермент при прохождении через желудок. Однако они не предназначены для пациентов после резекции желудка, а жидких форм панкреатина на рынке до сих пор не было.