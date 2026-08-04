Около 40 беспилотников сбили ночью над девятью районами Ростовской области

Атака стала продолжением серии практически ежедневных налетов беспилотников на Ростовскую область. В последние недели регион регулярно фигурирует в сводках о работе средств ПВО. Так, 28 июля сообщалось об уничтожении беспилотников над акваторией Таганрогского залива, 31 июля — о ликвидации около двух десятков аппаратов над Таганрогом и пятью районами области, а несколькими днями ранее силы ПВО отражали атаки над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Чертковским, Шолоховским, Кашарским и другими районами региона. В большинстве случаев власти заявляли об отсутствии пострадавших, однако отдельные атаки сопровождались повреждением жилых домов, объектов транспортной инфраструктуры и возгораниями после падения обломков.