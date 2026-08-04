В Красноярске обновят около 14 км дорог к спортивным объектам

В Красноярске в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют около 14 км дорог, которые ведут к стадионам, спортклубам, детско-юношеским школам и другим спортивным учреждениям. В мэрии уточнили, что в перечень вошли улицы Матросова, Базайская, Пограничников, Маерчака, Елены Стасовой, а также проспект Свободный. Сейчас дорожники работают на проспекте Свободном рядом со школой № 21, где расположен спортивный клуб Федерации ушу Красноярского края. На участке от улицы Ладо Кецховели до улицы Высотной демонтируют старый асфальт. Там планируют обновить покрытие, заменить бордюры и привести в порядок тротуары. На улице Матросова ремонт выполнен на 50%. Подрядчику осталось заасфальтировать проезжую часть и тротуары. Эта улица является одним из основных маршрутов для жителей правого берега к Центральному стадиону и Дворцу спорта имени Ивана Ярыгина. На остальных объектах работы уже завершены, сейчас идет приемка. Это улица Базайская, ведущая к фан-парку «Бобровый лог» и восточному входу на Столбы, улица Пограничников у спорткомплекса «Сокол», улица Маерчака рядом со стадионом «Красный Яр», а также улица Елены Стасовой, где находятся стадион «Ветлужанка» и два спорткомплекса. На всех этих участках заменили два слоя асфальтобетонного покрытия, установили новые бордюры и обеспечили пешеходную доступность на тротуарах. Добавим, что всего в 2026 году в рамках нацпроекта в Красноярске планируют отремонтировать 25 участков дорог. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. Читайте также: В Красноярск привезли еще 20 газомоторных автобусов В Красноярске завершили ремонт путепровода на улице Авиаторов Интерактивная карта дорожного ремонта в Красноярском крае заработала на сайте «112».