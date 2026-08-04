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Ямы на дорогах Владивостока планомерно устраняют дорожные службы

Рабочие заделывают выбоины и в ночное время суток, избегая создания заторов на дорогах.

Источник: Аргументы и факты

Дорожные службы Владивостока продолжают устранять дефекты покрытия на ключевых участках дорог города. В ночь на 4 августа рабочие заделали выбоины на Некрасовском путепроводе, а днём приступили к работам на улице Ивановской и Университетском проспекте острова Русский, об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На островной территории коммунальщики демонтировали изношенное асфальтовое полотно у северного въезда в кампус ДВФУ, после чего подготовили основание и уложили свежий слой асфальтобетона. Эти работы ведутся в рамках долгосрочной программы по развитию транспортной инфраструктуры острова, где за минувшие пять лет уже проложили порядка 10 километров новых дорог, включая участки у посёлков КЭТ, Экипажный и Шигино. Только в 2025 году дорожники ввели в эксплуатацию 2,6 километра полотна с двухслойным покрытием и скальным основанием.

На Ивановской, в районе четвёртого дома, специалисты создают дополнительный элемент организации движения — островок безопасности для пешеходов. После демонтажа старых конструкций специалисты уже начали установку бордюрного камня.

В управлении дорог уточнили, что одновременно с точечными ремонтами в городе идут масштабные работы по восстановлению улично-дорожной сети. Обновление покрытия и тротуаров сейчас выполняется на 1-й Флотской, Черняховского, Невельского, Нефтеветке, а также на пересечении Днепровской, Выселковой, Бородинской и улицы Анны Щетининой. По итогам конкурса подрядчиком на ремонт участков Волховской, Днепровской и проспекта 100-летия Владивостока выбрана компания «Роудс», которая обязалась завершить все работы до конца августа.