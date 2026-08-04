Ямы на дорогах Владивостока планомерно устраняют дорожные службы

На островной территории коммунальщики демонтировали изношенное асфальтовое полотно у северного въезда в кампус ДВФУ, после чего подготовили основание и уложили свежий слой асфальтобетона. Эти работы ведутся в рамках долгосрочной программы по развитию транспортной инфраструктуры острова, где за минувшие пять лет уже проложили порядка 10 километров новых дорог, включая участки у посёлков КЭТ, Экипажный и Шигино. Только в 2025 году дорожники ввели в эксплуатацию 2,6 километра полотна с двухслойным покрытием и скальным основанием.