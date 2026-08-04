«АЗУР эйр» оштрафовали за задержку рейсов в Таиланд и Вьетнам

Красноярская транспортная прокуратура проверила авиакомпанию «АЗУР эйр» и выявила нарушения прав пассажиров. Перевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В марте 2026 года рейсы из Внуково в Пхукет и Камрань задержали более чем на 12 часов. При этом пассажирам не предоставили размещение в гостинице, что является нарушением федеральных авиационных правил.
По постановлению прокуратуры авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за оказание услуг с нарушением требований законодательства. Также внесено представление с требованием не допускать подобных нарушений в будущем.
При задержке рейса более чем на 8 часов авиакомпания обязана предоставить пассажирам питание, напитки, гостиницу и транспорт.
Ранее мы сообщали, что вторую взлётно-посадочную полосу построят в аэропорту Красноярска.