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«АЗУР эйр» оштрафовали за задержку рейсов в Таиланд и Вьетнам

Рейс был задержан более чем на 12 часов.

Красноярская транспортная прокуратура проверила авиакомпанию «АЗУР эйр» и выявила нарушения прав пассажиров. Перевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В марте 2026 года рейсы из Внуково в Пхукет и Камрань задержали более чем на 12 часов. При этом пассажирам не предоставили размещение в гостинице, что является нарушением федеральных авиационных правил.

По постановлению прокуратуры авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за оказание услуг с нарушением требований законодательства. Также внесено представление с требованием не допускать подобных нарушений в будущем.

При задержке рейса более чем на 8 часов авиакомпания обязана предоставить пассажирам питание, напитки, гостиницу и транспорт.

Ранее мы сообщали, что вторую взлётно-посадочную полосу построят в аэропорту Красноярска.