Туман и большая территория осложняют поиски самолета Cessna 182 в Приангарье

Воздушное судно должно было прибыть к месту вылета в 20.50, однако этого не произошло. Согласно данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве в соответствии с полетным заданием, после чего направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, самолет изменил курс на юго-восток. Последние координаты воздушного судна были зафиксированы в 13.58.