Туман и большая территория осложняют поиски самолета Cessna 182 в Приангарье

IrkutskMedia, 4 августа. Поиски пропавшего самолета Cessna 182 в Бодайбинском районе обсудили на заседании правительства Иркутской области. В настоящее время местонахождение воздушного судна не установлено, к операции привлечены два борта. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+).
Министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин рассказал, что поиски осложняются большой площадью территории, отсутствием населенных пунктов и туманом. Сегодня в 08.30 из Бодайбо к границе Бодайбинского района и Якутии, где в последний раз фиксировались координаты самолета, вылетел вертолет авиакомпании «Ангара». Из Мирного на поиски направился самолет Ан-26. Работы координирует Росавиация.
В случае обнаружения воздушного судна будет принято решение о привлечении дополнительных бортов. Для координации поисковой операции создана рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства Приангарья Владимира Читоркина.
Самолет Cessna 182 принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области, с которой Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов заключила контракт на проведение авиационных работ. На борту находились два человека — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель Мамского авиаотделения.
Напомним, самолет Cessna 182 выполнял мониторинг лесопожарной обстановки. В назначенное время экипаж не вышел на связь и не прибыл в поселок Мама, откуда начался полет. На борту находились два человека — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.
Воздушное судно должно было прибыть к месту вылета в 20.50, однако этого не произошло. Согласно данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве в соответствии с полетным заданием, после чего направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, самолет изменил курс на юго-восток. Последние координаты воздушного судна были зафиксированы в 13.58.
Добавим, что по факту исчезновения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследованием занимаются следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.