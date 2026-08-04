В Партии пенсионеров назвали дискриминацией отказы страховать здоровье пожилых

Он подчеркнул, что человек не должен лишаться возможности приобрести страховую защиту от тяжелых заболеваний после достижения, например, 65 или 70 лет, что, по его словам, является «дискриминационным отказом» в страховании только на основании возраста. Вместе с тем, продолжил политик, «простая отмена всех возрастных ограничений без изменения страховой модели может привести к резкому росту стоимости полисов».