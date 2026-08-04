В Партии пенсионеров назвали дискриминацией отказы страховать здоровье пожилых

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Возраст не должен становиться основанием для полного отказа в страховании здоровья, необходимо вводить в России доступные страховые программы для граждан старшего поколения. Об этом заявил ТАСС председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.
Он подчеркнул, что человек не должен лишаться возможности приобрести страховую защиту от тяжелых заболеваний после достижения, например, 65 или 70 лет, что, по его словам, является «дискриминационным отказом» в страховании только на основании возраста. Вместе с тем, продолжил политик, «простая отмена всех возрастных ограничений без изменения страховой модели может привести к резкому росту стоимости полисов».
«Поэтому необходимо не административно заставлять страховщиков принимать любые риски, а создавать специальные доступные программы для граждан старшего поколения. Тарифы могут учитывать состояние здоровья и объем покрытия, но возраст не должен становиться основанием для полного отказа», — сказал Праздников.
Кроме того, отметил политик, «наличие одного хронического или тяжелого заболевания не должно автоматически исключать человека из всех программ» страхования здоровья. «Можно страховать другие заболевания, осложнения, повторные критические состояния, реабилитацию, лекарственное обеспечение, получение второго медицинского мнения и лечение в специализированных центрах. Вместо длинного перечня формальных противопоказаний необходимо применять индивидуальную оценку риска, понятные периоды ожидания и различные уровни покрытия», — заявил Праздников.
Вице-президент Общества врачей добавил, что страховая система «должна развиваться в сторону стандартизированных и прозрачных полисов: без мелкого шрифта, скрытых исключений и ситуаций, когда человек годами платит взносы, а при наступлении болезни узнает, что его случай не является страховым».