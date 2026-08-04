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Жизнь молодого омича забрал Иртыш

Погодные изменения в Омской области не свели трагедии на воде на нет.

Источник: SuperOmsk.ru

По данным правоохранительных органов региона, обнародованным во вторник, 4 августа 2026 года, накануне вечером зафиксирована еще одна трагедия на воде. На сей раз смертельными оказались воды Иртыша.

Уточняется, что погибшему мужчине было 25 лет, трагедия развернулась в районе Советского пляжа ранним вечером, около 17 часов.

«Как сообщили знакомые погибшего, он зашел в воду по пояс и внезапно пропал из виду», — приводятся в публикации некоторые детали случившегося.

Озвучено, что тело погибшего обнаружить не удалось, организованы его поиски.

Примечательно, что инцидент зафиксирован в период переменчивой погоды, когда интенсивная жара и сугубо солнечные дни сменились облачностью, относительно прохладными ветрами и периодическими осадками в виде дождя.

Ранее сообщалось о погибшем в водах Оми 28-летнем омиче, упавшем в реку. В общей сложности с начала сезона в Омской области утонуло свыше 30 человек, включая 7 детей.