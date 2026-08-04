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Мирошник: ВСУ усилили удары по гражданским объектам после назначения Драпатого

Украинские войска усилили удары по гражданским объектам после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 4 августа, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Украинские войска усилили удары по гражданским объектам после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 4 августа, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат также подчеркнул, что удары по мирным объектам наносились и раньше, однако с назначением Драпатого соответствующие тенденции усилились.

— Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым, — передают слова Мирошника «Известия».

21 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение Драпатого новым главнокомандующим армией страны. На своем посту он заменил Александра Сырского. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что назначение нового главкома ВСУ вряд ли приведет к каким-то изменениям на фронте.

Ранее в Сети появилась информация, что Драпатый объявил о начале масштабного аудита в армии. Однако, по информации местных журналистов, эти сведения не подтвердились. Согласно этим данным, целью аудита должна была стать оценка реального положения дел в воинских частях и привлечение к ответственности нарушителей.

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