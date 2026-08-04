Мирошник: ВСУ усилили удары по гражданским объектам после назначения Драпатого

— Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым, — передают слова Мирошника «Известия».