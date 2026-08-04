Новосибирское «озеро смерти» забрало ещё одну жизнь

К спасателям муниципальной аварийно-спасательной службы обратилась группа подростков. Ребята сообщили, что их друг ушёл купаться и не вернулся — на берегу остались только его вещи. На Юго-Западный карьер оперативно выехали водолазы, которые извлекли из воды тело 18-летнего юноши.
Карьер Юго-Западный, известный в Новосибирске как «озеро смерти» — одно из самых опасных неорганизованных мест для купания. Резкие перепады глубины, холодные ключи, подводные течения и ямы — всё это представляет смертельную опасность даже для тех, кто хорошо плавает. За последние пять лет здесь погибли 15 человек, и уже несколько человек в этом году. Всего с начала сезона в НСО утонули более 45 человек, что больше, чем в прошлом году.
Ранее мы писали, что построят у озера «Жемчужина Сибири».
Виталий Злодеев