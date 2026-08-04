Проект «Назад в будущее» объединил 8,5 миллионов школьников Хабаровского края за полтора года

Более 13 тысяч школьников из 43 регионов России стали участниками всероссийского проекта «Назад в будущее». Цель проекта — показать школьникам, как можно реализовать себя в родном регионе. В рамках проекта в стране провели почти 300 мероприятий — встречи прошли в школах, колледжах, на предприятиях и общественных площадках. Врачи, инженеры, ученые и предприниматели края рассказывали молодым жителям региона о своем опыте, помогая им выбрать собственный профессиональный путь. С подростками общались в нескучном формате — через открытые диалоги, профессиональные баттлы, интерактивные игры, деловые кейсы, квизы и другие интересные активности. «Для подростков очень важно встретить человека, который уже прошел профессиональный путь и готов честно рассказать не только о своих успехах, но и о трудностях, ошибках и решениях, которые помогли двигаться вперед. Проект “Назад в будущее” стал пространством для такого диалога поколений, где опыт превращается в ориентир, а наставничество помогает школьникам увереннее смотреть в будущее», — отметил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин. Проект «Назад в будущее» — часть единой системы профориентации, которая сегодня развивается во всей стране. В 2025—2026 году участниками проекта стали более 8,5 миллиона школьников, а партнерами проекта — более 14 тысяч предприятий, около 3 тысяч колледжей и почти 900 вузов.