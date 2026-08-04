Стало известно, когда будет пик звездопада Персеиды-2026

Метеорный поток Персеиды активен с 17 июля по 24 августа, однако его максимум приходится на ночь с 12 на 13 августа. В 2026 году складываются особенно благоприятные условия для наблюдений — в эту ночь как раз будет новолуние. То есть Луна на ночном небе не появится и не будет своим светом мешать подсчёту «падающих звёзд».