Стало известно, когда будет пик звездопада Персеиды-2026

«Август — месяц ливней звёздных», писала Марина Цветаева, и неспроста: ежегодно именно в это время по ночам можно увидеть много «падающих звёзд». Откуда они берутся, и чего ждать от максимума метеорного потока Персеиды в 2026 году, irk.aif.ru рассказал председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.
След кометы: что такое метеорный поток Персеиды.
То, что наши предки романтически называли «падающими звёздами», с точки зрения науки, конечно, никакие не звёзды. Это метеоры — небольшие частички твёрдой материи, камешки или даже пылинки, которые сталкиваются с атмосферой Земли на большой скорости.
«Яркий след, который мы видим на небе, это не сгорающий метеор, а нагретая до состояния плазмы атмосфера, — рассказывает Павел Никифоров. — Само космическое тело, как правило, испаряется, и мы видим только вот эту трубку плазмы, протяжённость которой может составлять километры».
Но откуда же берётся вся эта космическая пыль? У метеорных потоков, оказывается, есть свои «родители». Это кометы, которые, проходя рядом с Солнцем, теряют часть своего вещества.
«И когда Земля проходит через такое пылевое облако, мы видим “падающие звёзды”, — продолжает иркутский астроном. — В случае с метеорным потоком Персеиды, который наблюдается в августе, речь идёт о пыли, оставленной кометой Свифта-Таттла (в некоторых источниках — Свифта-Туттля — прим. ред.)».
А почему тогда поток называется Персеидами? Всё просто — область неба, которая кажется «источником» метеоров в августе, относится к созвездию Персея.
Как наблюдать метеорный поток Персеиды 2026.
Метеорный поток Персеиды активен с 17 июля по 24 августа, однако его максимум приходится на ночь с 12 на 13 августа. В 2026 году складываются особенно благоприятные условия для наблюдений — в эту ночь как раз будет новолуние. То есть Луна на ночном небе не появится и не будет своим светом мешать подсчёту «падающих звёзд».
Наблюдать поток можно с вечера, но больше всего метеоров обычно видно после полуночи и до рассвета. Телескопы не понадобятся — ведь космические пылинки летят и сгорают очень быстро. А вот хороший, открытый во все стороны горизонт точно необходим.
«Смотреть нужно в разные стороны неба, не только в направлении созвездия Персея, — советует Павел Никифоров. — Возьмите с собой на наблюдения туристический коврик или шезлонг, чтобы лежать или сидеть — так шея меньше устанет. И конечно, чем дальше от городской засветки вы будете наблюдать метеоры, тем лучше».
В этом году Международная метеорная организация прогнозирует от 60 до 100 метеоров в час в ночь максимума. Оценка стандартная, говорят астрономы, но предупреждают — на практике в последние годы удавалось насчитать 20−30 метеоров. Так что готовьте желания — загадывать их на «падающие звёзды» давно стало доброй традицией.