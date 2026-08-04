С 1 сентября лимит сверхурочных работ увеличат вдвое: как изменится оплата переработок

С наступлением осени годовой лимит сверхурочной работы для россиян будет увеличен в два раза — с 120 до 240 часов.
Об этом рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По его словам, изменения затронут прежде всего систему денежных компенсаций. Если за первые 120 часов переработки в год сохранится привычная схема (первые два часа — не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном), то начиная со 121-го часа каждый час работы будет оплачиваться строго в двойном размере.
При этом специалист напомнил о важном праве выбора: по желанию самого сотрудника повышенная оплата может быть заменена предоставлением дополнительного времени отдыха.
Помимо финансовых вопросов, нововведения расширяют социальные гарантии для тех, кто часто перерабатывает. Работники, чей объем сверхурочных превысит 120 часов в год, получают право на дополнительный оплачиваемый день для прохождения диспансеризации ежегодно. Для остальных сотрудников такая возможность сохраняется лишь раз в три года.
По мнению Игоря Балынина, вступающие в силу изменения обеспечат гражданам дополнительные возможности для реализации их конституционного права на труд.
Напомним, в Нижнем Новгороде прокуратура добилась выплаты зарплаты 39 работникам на 4,8 млн рублей.