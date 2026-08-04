С 1 сентября лимит сверхурочных работ увеличат вдвое: как изменится оплата переработок

Об этом рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По его словам, изменения затронут прежде всего систему денежных компенсаций. Если за первые 120 часов переработки в год сохранится привычная схема (первые два часа — не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном), то начиная со 121-го часа каждый час работы будет оплачиваться строго в двойном размере.