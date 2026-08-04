В Самарской области жители столкнулись с перебоями интернета

Во время действия объявления в регионе местные жители могли столкнуться с перебоями в работе мобильного интернета. Граждане жаловались в социальных сетях на замедления работы многих сайтов и отсутствие подключения к серверам и банкам.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше