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В Самарской области жители столкнулись с перебоями интернета

Утром в Самарской области возможны проблемы с мобильной связью.

Источник: Комсомольская правда

Глубокой ночью во вторник, 4 августа, в Самарской области объявили об опасности подлета БПЛА. Угроза атаки беспилотниками миновала спустя несколько часов, об этом в 07:30 сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Во время действия объявления в регионе местные жители могли столкнуться с перебоями в работе мобильного интернета. Граждане жаловались в социальных сетях на замедления работы многих сайтов и отсутствие подключения к серверам и банкам.

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