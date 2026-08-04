Бразильский боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 августа. /ТАСС/. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Аллан Насименто, выступавший в легчайшей весовой категории, умер на 35-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Аллан Насименто был обнаружен без признаков жизни после того, как, по всей видимости, перенес сердечный приступ во сне», — говорится в сообщении UFC.
Отмечается, что прибывшая на место происшествия бригада медиков пыталась оказать Насименто помощь, однако вынуждена была лишь констатировать смерть спортсмена.
На счету Насименто 22 победы и 7 поражений в смешанных единоборствах. На турнирах UFC боец провел 6 боев, в которых одержал 4 победы при 2 поражениях.