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Бразильский боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет

Предполагается, что спортсмен умер во сне от сердечного приступа.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 августа. /ТАСС/. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Аллан Насименто, выступавший в легчайшей весовой категории, умер на 35-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Аллан Насименто был обнаружен без признаков жизни после того, как, по всей видимости, перенес сердечный приступ во сне», — говорится в сообщении UFC.

Отмечается, что прибывшая на место происшествия бригада медиков пыталась оказать Насименто помощь, однако вынуждена была лишь констатировать смерть спортсмена.

На счету Насименто 22 победы и 7 поражений в смешанных единоборствах. На турнирах UFC боец провел 6 боев, в которых одержал 4 победы при 2 поражениях.