От штрафов до ареста: МВД Казахстана опубликовало список наказанных скандальных блогеров

«В погоне за просмотрами, лайками и донатами они допускали нецензурную брань, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли других людей. Особую обеспокоенность вызывает то, что подобный контент ежедневно становится доступен широкой аудитории, в том числе несовершеннолетним», — отмечено в официальной публикации МВД за 4 августа 2026 года.