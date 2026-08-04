В 2026 году популярность оформления аварий без ГИБДД выросла меньше чем на 1%

Популярность европротокола в целом по РФ за год почти не изменилась (доля заявлений выросла меньше чем на 1%), но в ряде регионов заметно снизилась. В этих субъектах было много мошенников, которые обманом добивались от страховщиков выплат за ДТП, поясняют страховщики — таких случаев стало меньше, что отразилось и на статистике. По мнению экспертов, популярность протокола может вырасти, если изменить законодательство.