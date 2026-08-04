Климатолог Дэниэлс: в РФ и Канаде потепление климата происходит стремительно

Потепление климата в России и Канаде происходит в два-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете. Об этом в интервью РИА Новости заявила профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.
Эти страны, отметила ученый, северные, имеющие обширные таежные леса. И именно они сталкиваются с потеплением, которое превышает мировые показатели. В итоге страдают экосистема, население и биоразнообразие России и Канады, где наблюдаются аномальная жара, продолжительные засухи и лесные пожары.
Ранее сообщалось, что почти четыре тысячи человек погибли в Испании из-за жары в 2026 году.
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