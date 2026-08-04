Эколог Тельнова сравнила испанских слизней с «новым борщевиком»

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Высокая инвазивность испанского слизня сравнима с инвазивностью борщевика Сосновского. Такое мнение ТАСС выразила эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.
«Слизни — это фактически новый борщевик. В Москве уже практически нет парковых территорий, которые не столкнулись с этой проблемой. Проход в некоторые столичные локации превращается в квест “как не наступить на слизня”. Инвазия начинается именно с городских территорий, а уже потом распространяется повсеместно, уничтожая баланс традиционных экосистем», — сказала она.
Тельнова подчеркнула, что высокое распространение испанских слизней связано с отсутствием их естественных врагов. «Безусловно проникновение связано с хозяйственной деятельностью человека, но негативная синергия складывается еще и из-за отсутствия естественных врагов, особенностью легкого размножения (самооплодотворение и крайне высокая плодовитость) и благоприятных климатических условий. Даже вороны, любители отечественных слизней, испанских не едят» — добавила она.
Эколог отметила, что главная причина кроется в обильной и едкой слизи, которой покрыт слизень, она обладает горьким вкусом и отпугивает потенциальных хищников, включая птиц. «Кроме того, в новых для себя экосистемах, например, в центральной части России, местные птицы попросту не выработали привычки употреблять этого инвазивного моллюска в пищу. Наблюдения в Европе, куда испанский слизень также проник как чужеродный вид, подтверждают, что вороны не стали значимым фактором, сдерживающим его численность», — подчеркнула Тельнова.