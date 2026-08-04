Эколог Тельнова сравнила испанских слизней с «новым борщевиком»

Эколог отметила, что главная причина кроется в обильной и едкой слизи, которой покрыт слизень, она обладает горьким вкусом и отпугивает потенциальных хищников, включая птиц. «Кроме того, в новых для себя экосистемах, например, в центральной части России, местные птицы попросту не выработали привычки употреблять этого инвазивного моллюска в пищу. Наблюдения в Европе, куда испанский слизень также проник как чужеродный вид, подтверждают, что вороны не стали значимым фактором, сдерживающим его численность», — подчеркнула Тельнова.