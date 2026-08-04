Туристам из Приморья посоветовали брать наличные при поездке в Китай

Поездка в Китай сегодня требует не только продуманного маршрута, но и подготовки способов оплаты. Российские банковские карты работают с ограничениями — из рабочих остались только карты UnionPay одного российского банка, да и те подвергаются сбоям. О том, как не остаться без денег, рассказала Екатерина Заклязьминская, ученый-китаист, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН. Об этом сообщает «ФедералПресс».