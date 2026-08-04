Два кредитора требуют банкротства аксайской компании, ремонтирующей дороги Ростова

Инициатором процедуры выступает Северо-Кавказский завод металлоконструкций, намеренный подать соответствующее заявление в арбитраж. Это не первая подобная угроза в адрес компании: ещё в мае 2026 года аналогичные претензии публично обозначило московское юридическое лицо ООО «Дельта». Параллельно с начала августа 2026 года с «Дорстроем» были досрочно прекращены семь договоров финансовой аренды — лизинговых соглашений на технику и оборудование.