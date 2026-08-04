На набережной Хабаровска появилась трасса для бегунов длиной 1230 метров

На спортивной набережной стадиона имени В. И. Ленина в Хабаровске завершили укладку прорезиненного покрытия для беговой дорожки длиной 1230 метров. Новый объект создан при поддержке правительства Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства края.
Развитие спортивной инфраструктуры является одним из направлений государственной программы «Спорт России», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Её цель — создать условия для занятий физической культурой и увеличить число жителей, регулярно занимающихся спортом.
Новое покрытие выполнено из резиновой крошки в два слоя. Оно снижает нагрузку на суставы и предназначено для тренировок бегунов разного уровня подготовки.
«Благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина и реализации мастер-плана Хабаровска у краевого центра появится единая беговая дорожка на набережной Амура. Развитие спортивной инфраструктуры — важная часть создания комфортных условий для жителей», — отметила начальник отдела по организации мероприятий и реализации социальных программ «Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края» Юлия Черникова.
По словам депутата Государственной Думы Максима Иванова, при создании дорожки учитывали мнение профессиональных спортсменов и любителей.
«Сделали двухслойное резиновое покрытие — спортсмены отмечают, что бегать стало удобнее, нагрузка на суставы снижается», — отметил он.
Ранее аналогичное покрытие появилось на участке набережной от арены «Ерофей» до торгового центра «Броско Молл». Его протяжённость составляет 5,2 километра.
Ежедневно набережную стадиона имени Ленина посещают десятки любителей спорта. Здесь тренируются как начинающие бегуны, так и профессиональные спортсмены. Жителей просят не использовать беговую дорожку для движения на велосипедах и самокатах.
Теперь хабаровчане смогут готовиться на новой трассе к крупным спортивным событиям. Ближайший марафон «Поколение победителей» пройдёт 5 сентября.