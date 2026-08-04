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Мужчина похитил школьницу и насиловал ее четыре года: все началось с переписки и шантажа

В США мужчина четыре года насиловал похищенную школьницу.

Источник: Комсомольская правда

В США арестовали мужчину, который похитил 14-летнюю школьницу и несколько лет удерживал её в своём доме. Историю рассказывает издание The Washington Post.

Речь идёт о 37-летнем Оуэне Ларсе Андерсоне. Сообщается, что Андерсон в 2022 году похитил Джонайю Уокер, с которой познакомился в интернете, когда ей было еще 12 лет. Мужчина вошёл в доверие к девочке, выманил у неё откровенные фото, а потом стал шантажировать.

Сообщается, что поле похищения Андерсон не пускал Джонайю в школу, подвергал физическому и сексуальному насилию. В мае 2026 года девушке удалось позвонить в полицию. Сейчас Андерсон под стражей, ему предъявлены обвинения по 60 пунктам.

Ранее в Смоленске мужчина трое суток удерживал у себя взаперти чужую 9-летнюю девочку. После того, как его задержали, он совершил суицид, но прежде признался в причинах своего поступка. 43-летний рецидивист утверждал, что хотел сделать девочку своей дочерью.

Как в итальянском супермаркете мужчина пытался похитить девочку полутора лет, читайте здесь на KP.RU.

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