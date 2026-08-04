Мужчина похитил школьницу и насиловал ее четыре года: все началось с переписки и шантажа

В США арестовали мужчину, который похитил 14-летнюю школьницу и несколько лет удерживал её в своём доме. Историю рассказывает издание The Washington Post.
Речь идёт о 37-летнем Оуэне Ларсе Андерсоне. Сообщается, что Андерсон в 2022 году похитил Джонайю Уокер, с которой познакомился в интернете, когда ей было еще 12 лет. Мужчина вошёл в доверие к девочке, выманил у неё откровенные фото, а потом стал шантажировать.
Сообщается, что поле похищения Андерсон не пускал Джонайю в школу, подвергал физическому и сексуальному насилию. В мае 2026 года девушке удалось позвонить в полицию. Сейчас Андерсон под стражей, ему предъявлены обвинения по 60 пунктам.
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