Мужчина похитил школьницу и насиловал ее четыре года: все началось с переписки и шантажа

Речь идёт о 37-летнем Оуэне Ларсе Андерсоне. Сообщается, что Андерсон в 2022 году похитил Джонайю Уокер, с которой познакомился в интернете, когда ей было еще 12 лет. Мужчина вошёл в доверие к девочке, выманил у неё откровенные фото, а потом стал шантажировать.