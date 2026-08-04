В Михайловке по госпрограмме строят спортивную площадку для игровых видов спорта

— Развитие спортивной инфраструктуры в сельских территориях — это не просто вопрос строительства отдельных объектов, а важнейшая составляющая качества жизни наших граждан. Создание таких площадок в поселках позволяет сделать спорт доступным для каждого. Мы видим, что проект в Михайловке востребован: он станет точкой притяжения как для школьников, так и для взрослого населения, — отметил Александр Ведерников.