В Башкирии приложение «Ветеран 02» станет «единым окном» для участников СВО

По словам Оскара Ситдикова, запуск платформы стал логическим завершением долгой и системной работы, которую вела ассоциация. Глава организации подчеркнул, что приложение создавалось не как «ещё одно приложение», а практический инструмент, призванный закрыть главную проблему, с которой сталкиваются ветераны после возвращения.
«Наша главная боль всегда была в том, что у ветерана по возвращении мало информации о существующих мерах поддержки и где их получить, поэтому он вынужден бегать по инстанциям, собирая справки в разных ведомствах. Приложение решает эту проблему, становясь настоящим “единым окном”», — пояснил Оскар Ситдиков.
В приложении ветераны СВО и члены их семей могут вступить в ассоциацию, узнавать актуальные новости, отправлять обращения, получать медицинскую, психологическую и юридическую поддержку, а также знакомиться с вакансиями, анонсами мероприятий и общаться во внутреннем сообществе. Платформа выступает единым окном взаимодействия между ветеранами, ассоциацией, органами власти, муниципалитетами, госфондом «Защитники Отечества» и работодателями.
«Что это даёт на практике? Доступность. Всё в одном месте: новости, подача обращений, поиск работы, юридическая и психологическая помощь. Скорость. Решение бюрократических вопросов ускоряется в разы. Сообщество. Внутренний мессенджер и чаты — это возможность для ветеранов общаться, чувствовать плечо товарища, не терять связь», — рассказал председатель ассоциации.
Башкирия стала первым регионом России, внедрившим подобную цифровую модель поддержки. Оскар Ситдиков выразил надежду, что наработанный опыт будет использован и в других регионах страны.
«Важно подчеркнуть: Башкортостан стал первым регионом, внедрившим такую модель. Мы задаём стандарт для всей страны. Надеемся, что этот опыт ляжет в основу федеральной цифровой сети. И это станет признанием нашей работы и огромным шагом вперёд для всей России», — подчеркнул Оскар Ситдиков.