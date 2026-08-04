В Башкирии приложение «Ветеран 02» станет «единым окном» для участников СВО

«Наша главная боль всегда была в том, что у ветерана по возвращении мало информации о существующих мерах поддержки и где их получить, поэтому он вынужден бегать по инстанциям, собирая справки в разных ведомствах. Приложение решает эту проблему, становясь настоящим “единым окном”», — пояснил Оскар Ситдиков.