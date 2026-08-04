В Приангарье ищут патрулировавший лес самолет Cessna 182 с двумя людьми на борту

Самолет вылетел из поселка Мама на патрулирование лесов. По заданию экипаж должен был осмотреть очаги возгораний в Бодайбинском лесничестве и вернуться на базу к 20:50. В назначенное время борт не прибыл. Данные с трекера показали: после выполнения задания самолет взял курс на Бодайбо, сделал круг над городом и развернулся на юго-восток. Последний раз его координаты зафиксировали в 13:58.