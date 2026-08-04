«Амурские Тигры» проиграли два товарищеских матча в Санкт-Петербурге

Хабаровская молодежная хоккейная команда «Амурские Тигры» проводит свой предсезонный сбор в Санкт-Петербурге. Там подопечные Артема Потылицына сыграли два контрольных поединка с местным «Динамо-СПБ» и уступили в них. Первый матч «Тигры» проиграли со счетом 2:4. У хабаровчан заброшенными шайбами отличились Семен Кочурин и Евгений Самсонов, а у «динамовцев» хет-трик оформил Олег Чипсанов, плюс еще один гол забил Кирилл Грошев. А во втором поединке «Амурские Тигры» уступили со счетом 3:6. Шайбами в составе дальневосточников отметились Андрей Красовский, Сергей Кулюшин и Давид Эпштейн, а у хозяев льда дубли оформили Никита Громаков и Эрик Пастухов, и еще по одной шайбе забросили Никита Старшинов и Егор Нючагин.