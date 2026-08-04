Названы самые популярные подарки для примирения у россиян

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Жительницы России в качестве извинений после крупной ссоры чаще всего хотели бы получить совместное путешествие или автомобиль. Об этом свидетельствуют данные исследования с участием более 1 тыс. человек, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно опросу, проведенному совместно платформой для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping и приложением для знакомств Mamba, большинство женщин (33%) после «крупной ссоры» больше всего хотели бы получить в подарок совместное путешествие. Еще 25% предпочли бы автомобиль. Другие были бы рады украшению фирмы Cartier (7%) и iPhone (5%).
На практике путешествия и автомобиль после крупной ссоры мужчины дарят в 7% и 6% случаев соответственно. Самыми популярными подарками для примирения оказались ювелирные украшения (35%) и духи (14%). На квартиру или дом, брендовую обувь и дизайнерские сумки пришлось 4%.
При этом дорогие подарки в целом не редкость. Почти половина мужчин (43%) дарит их даже без повода, а пятая часть (19%) — если чувствует свою вину в конфликте. 5% мужчин презентуют дорогие вещи в случаях измены. Половина женщин отмечает, что дорогой презент помог примириться (51%), среди мужчин уверенность в этом выше (62%).
Ссоры и примирение.
Большинство респондентов обоих полов отметили, что крупные ссоры в отношениях возникают несколько раз в год: мужчины (33%), женщины (23%). Другие отвечали, что не ссорятся с возлюбленными: мужчины (22%), женщины (22%). У 3% мужчин и 3% женщин крупные ссоры возникают каждый день.
Первый шаг для примирения делают мужчины — так ответили 80% мужчин и 73% женщин. Для этого в большинстве случаев они просят прощения словами (77%). Также мужчины дарят цветы (29%), готовят ужин (13%), присылают мемы или милые видео (7%) или просто ждут, когда девушка перестанет обижаться, и ничего не делают (9%). Дорогие подарки для примирения дарят 7% опрошенных.