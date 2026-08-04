Названы самые популярные подарки для примирения у россиян

Первый шаг для примирения делают мужчины — так ответили 80% мужчин и 73% женщин. Для этого в большинстве случаев они просят прощения словами (77%). Также мужчины дарят цветы (29%), готовят ужин (13%), присылают мемы или милые видео (7%) или просто ждут, когда девушка перестанет обижаться, и ничего не делают (9%). Дорогие подарки для примирения дарят 7% опрошенных.