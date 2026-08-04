Сюжеты из Хабаровска увидит весь Китай: журналисты из Поднебесной едут на Шантары

Уже в этом месяце одну из жемчужин Хабаровского края — Шантарские острова — посетят журналисты из Китая. Их сюжеты о туробъектах региона покажут практически по всей Поднебесной, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Это отличная возможность для нас заявить о крае на международном уровне. Благодаря такой огласке мы можем рассчитывать на рост турпотока, а вместе с ним и увеличение спроса на услуги местного бизнеса — отели, транспорт, кафе, торговлю, а, следовательно, и на укрепление экономики региона», — отметили в министерстве туризма края.
Сюжеты о путешествии в Хабаровский край покажут в городах Китая. Фото: Пресс-служба министерства туризма Хабаровского края.
Сюжеты о путешествии в Хабаровский край покажут в городах Китая. Фото: Пресс-служба министерства туризма Хабаровского края.
Сюжеты о путешествии в Хабаровский край покажут в городах Китая. Фото: Пресс-служба министерства туризма Хабаровского края.
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Развитию въездного туризма также способствует продление безвизового режима с Китаем.
«Раньше, чтобы приехать в Россию, нам приходилось долго получать визу, бронировать отели заранее, а сейчас мы можем спокойно въехать и путешествовать по всей стране 30 дней. Несмотря на то, что у нас тур на 2 недели, кто-то хочет потом остаться еще в России и посетить несколько городов вне программы. Туристы очень довольны», — подчеркнул турист Мэнхо Чен.
Так, за первое полугодие край посетили более 8 тысяч туристов из Китая, это на 17,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
«В этом году заметно выросло число гостей из Гонконга, Сингапура и Тайваня. Спрос со стороны Гонконга в этом году оказался рекордным впервые с 2019 года: больше сотни туристов посетили Хабаровский край в рамках двухнедельного железнодорожного тура по Транссибирской магистрали, охватывающего девять российских городов. Растущий интерес к Хабаровскому краю подтверждают размеры групп — от 24 до 36 человек. До конца года в рамках этого тура ожидаются еще две группы», — рассказала директор местной туркомпании Татьяна Яковенко.
Особенно азиатских путешественников привлекает историческая составляющая тура и связь региона с китайской культурой.
«Особый интерес у туристов вызывает музей последнего китайского императора Пу И. Династия завершила свою историю на территории Хабаровского края, и этот факт производит на гостей сильное впечатление. Также азиатским путешественникам интересна история коренных малочисленных народов Севера, например, петроглифы в Сикачи-Алян», — отметила гид-переводчик Татьяна Хрущева.
Сюжеты о путешествии в Хабаровский край покажут в городах Китая. Фото: Пресс-служба министерства туризма Хабаровского края.
Сюжеты о путешествии в Хабаровский край покажут в городах Китая. Фото: Пресс-служба министерства туризма Хабаровского края.
Сюжеты о путешествии в Хабаровский край покажут в городах Китая. Фото: Пресс-служба министерства туризма Хабаровского края.
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Около 80% туристов из Китая — люди старшего возраста, которые ценят комфорт и качество сервиса. Региональный минтуризма ведет комплексную работу в этом направлении.
«Развитие туризма сейчас происходит по двум векторам: “экология и природа” и “здоровье и долголетие”. Уже в августе первые проекты представят главе региона», — сообщила и.о. министра туризма края Наталья Меньших.
Она также напомнила, к запуску готовится железнодорожный маршрут «Восточное ожерелье России», объединяющий Хабаровский край, Приморье, Еврейскую автономную и Амурскую области. Для иностранных гостей также создан интерактивный путеводитель WOW-атлас с отелями, обменниками и ресторанами.