Сюжеты из Хабаровска увидит весь Китай: журналисты из Поднебесной едут на Шантары

«В этом году заметно выросло число гостей из Гонконга, Сингапура и Тайваня. Спрос со стороны Гонконга в этом году оказался рекордным впервые с 2019 года: больше сотни туристов посетили Хабаровский край в рамках двухнедельного железнодорожного тура по Транссибирской магистрали, охватывающего девять российских городов. Растущий интерес к Хабаровскому краю подтверждают размеры групп — от 24 до 36 человек. До конца года в рамках этого тура ожидаются еще две группы», — рассказала директор местной туркомпании Татьяна Яковенко.